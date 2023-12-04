Самі французи не радять: 6 французьских автомобілів, які можна купувати тільки у крайніх випадках

Не надто вдалі моделі випускає не тільки Toyota, але й виробники в інших країнах світу, зокрема, у Франції.

А шість авто, виходячи з даних продажів та відгуків споживачів, вважаються одними з найменш надійних та рекомендуються лише в крайніх випадках навіть у Франції, пише профільне видання Avtosota.



Renault Laguna

Renault Laguna стикався з постійними проблемами з електричними системами, які включали в себе проблеми з дисплеями приладової панелі, центральним замком і електричними збоями в різних компонентах. Крім того, повідомлялося про проблеми з двигуном і трансмісією, а також про проблеми з якістю збірки автомобіля, що вплинуло на його надійність.

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Citroën C5

Незважаючи на інноваційний дизайн і характеристики, Citroën C5 страждав від частих відмов гідравлічної підвіски, що призводило до дорогих ремонтів. Власники також часто повідомляли про проблеми з електронними системами, зокрема кондиціонером, і проблеми, пов’язані з двигуном.

Peugeot 407

Власники Peugeot 407 часто стикалися зі значними проблемами з електронікою автомобіля, такими як несправні датчики, несправності приладової панелі та проблеми з центральним замком. Проблеми з надійністю, пов’язані з дизельними двигунами, особливо з версіями HDi, були серйозною проблемою, що призводило до потенційних відмов двигуна.

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Renault Avantime

Цей унікальний автомобіль зіткнувся зі значними проблемами з надійністю, в першу чергу через складні механічні та електричні компоненти. Власники повідомляли про проблеми з незвичними дверними механізмами, електричними збоями та частими несправностями в різних системах автомобіля.

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Citroën C3 Picasso

Незважаючи на свою практичність, Citroën C3 Picasso страждав від проблем з надійністю, пов’язаних з його двигунами, коробкою передач і зчепленням. Власники повідомляли про часті поломки, особливо дизельних двигунів з турбонаддувом, що викликало занепокоєння щодо загальної довговічності автомобіля.

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Peugeot 1007

Peugeot 1007, компактний MPV з розсувними дверима, мав інноваційні функції, але зіткнувся з критикою через різні проблеми з надійністю. Власники стикалися з проблемами з електричними розсувними дверима, електричними збоями, а також з проблемами, пов’язаними з коробкою передач і трансмісією автомобіля.

Ці автомобілі, незважаючи на їхній привабливий дизайн і характеристики, мали постійні проблеми, які впливали на їхню загальну надійність і продуктивність. Власники автомобілів стикалися з незручностями, неочікуваними поломками та дорогими ремонтами, що призводило до зниження довіри до надійності бренду.

Експерти також назвали три найгірші моделі KIA за останні 10 років.

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