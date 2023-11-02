Возили ухилянтів на швидкій з маячками: на Одещині ліквідовано злочинну схему

На міжнародній трасі «Одеса-Рені» співробітники СБУ та Національної поліції затримали карету швидкої допомоги, яка з проблисковими маячками везла до кордону двох ухилянтів. Так було викрито міжнародне злочинне угруповання, яке діяло на Одещині і нелегально переправляло за кордон громадян призовного віку, зазначають в СБУ.

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Ноу-хау злочинців стало приховане перевезення ухилянтів по автошляхах на автомобілі швидкої допомоги з медичним екіпажем.

Злочинці використовували швидку з медиками

За даними слідства, організаторами угруповання виявились двоє іноземних громадян з посвідками на тимчасове проживання в Україні та мешканець Одещини. Вартість їх «послуг» становила від 4,8 тис. американських доларів з одного клієнта. Гроші фігуранти отримували на банківську картку свого спільника з південного регіону України.

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Кошти, вилучені у фігурантів справи

Під час обшуків за місцями перебування учасників схеми вилучено банківські картки та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності та гроші, отримані протиправним шляхом.

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Наразі всім трьом організаторам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації злочинних дій екіпажа швидкої, який був задіяний у незаконній діяльності.

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Нагадаємо, нині у Генеральному штабі заявляють про необхідність розширення мобілізації, тому і санкції щодо ухилянтів можуть стати більш жорсткими.

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