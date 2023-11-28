Зупинили «сімейний бізнес»: на Закарпатті затримано жінку, яка разом із сином переправляла «ухилянтів» через кордон

На Закарпатті прикордонники спільно з правоохоронцями виявили місцеву мешканку, яка разом з сином займалась незаконним переправлення людей через кордон.

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Зловмисників затримали під час отримання ними «виплат» від двох чоловіків, яких планували переправити до Румунії.

За інформацією ДПС, жінка та її син отримували від «клієнтів» від $ 1500 до $ 2000. До послуг входило тимчасове житло, транспорт, супровід до кордону та інструктаж.

У фігурантів вилучили автомобіль, гроші, 4 телефони та паспорти громадян України та Угорщини на ім’я переправників.

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Затриманим повідомлено про підозру, їм загрожує позбавлення волі до 10 років.

Крім того, за інформацією прикордонників, вони разом з рятувальниками та румунськими колегами шукали в засніжених Карпатах двох чоловіків.

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35-річного жителя Макіївки знайшли за 2,5 км від кордону з можливим обмороженням ніг.

«Другого розшукати поки що не вдалося. Наряд виявив пролаз у загороджувальному паркані, чоловічу куртку, а далі — пошкоджений рятувальний жилет та сліди заходу у річку. З румунського боку зниклого також не бачили», — йдеться у повідомленні.

Раніше прикордонники розшукали українця, який два дні блукав засніженими Карпатами у джинсах та кросівках.

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