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Зупинили «сімейний бізнес»: на Закарпатті затримано жінку, яка разом із сином переправляла «ухилянтів» через кордон

19:06 28 листопада 2023
затримання

На Закарпатті прикордонники спільно з правоохоронцями виявили місцеву мешканку, яка разом з сином займалась незаконним переправлення людей через кордон.

Зловмисників затримали під час отримання ними «виплат» від двох чоловіків, яких планували переправити до Румунії.

За інформацією ДПС, жінка та її син отримували від «клієнтів» від $ 1500 до $ 2000. До послуг входило тимчасове житло, транспорт, супровід до кордону та інструктаж.

У фігурантів вилучили автомобіль, гроші, 4 телефони та паспорти громадян України та Угорщини на ім’я переправників.

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Затриманим повідомлено про підозру, їм загрожує позбавлення волі до 10 років.

Крім того, за інформацією прикордонників, вони разом з рятувальниками та румунськими колегами шукали в засніжених Карпатах двох чоловіків.

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35-річного жителя Макіївки знайшли за 2,5 км від кордону з можливим обмороженням ніг.

«Другого розшукати поки що не вдалося. Наряд виявив пролаз у загороджувальному паркані, чоловічу куртку, а далі — пошкоджений рятувальний жилет та сліди заходу у річку. З румунського боку зниклого також не бачили», — йдеться у повідомленні.

Раніше прикордонники розшукали українця, який два дні блукав засніженими Карпатами у джинсах та кросівках.

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