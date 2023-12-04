Вибух у Шевченківському райсуді Києва: суд визнав винними начальника судової варти та його помічника

Суд виніс вирок обвинуваченим у справі щодо вибуху у Шевченківському районному суді Києва 5 липня. За поданням сторони обвинувачення начальника судової варти та його помічника визнали винними у порушенні статутних правил вартової служби.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону.

Тож начальника судової варти взяли під арешт терміном на 6 місяців, а його помічника — на 2 місяці з відбуванням покарання на гауптвахті.

Нагадаємо, що у ході розслідування обставин вибуху в суді прокуратура повідомила про підозру п’яти особам — трьом співробітникам державної установи «Київський слідчий ізолятор» та двом військовослужбовцям Національної гвардії України.

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За повідомленням Офісу Генерального прокурора, зокрема, співробітникам СІЗО інкриміновано службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України), а військовослужбовцям Нацгвардії — порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (ч. 3 ст. 418 КК України).

За даними слідства, 5 липня 2023 року підозрювані брали участь в етапуванні підсудного до приміщення Шевченківського районного суду м. Києва для участі у розгляді справи, але під час перебування в СІЗО та перевезенні арештанта до суду відповідальні посадовці ДУ «Київський слідчий ізолятора» та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі.

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Виявилося, що підсудний тривалий час готувався до втечі з-під варти, для чого кустарно виготовив кілька саморобних вибухових пристроїв, плануючи підірвати їх у приміщенні суду.

При цьому рідні загиблого в суді Ігоря Гуменюка наполягали на розслідуванні саме факту його вбивства.

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