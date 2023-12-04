Вимагають 300 000 фунтів стерлінгів: банда хакерів погрожує оприлюднити особисті медичні дані королівської сім’ї

Банда хакерів, які атакували приватну лікарню короля Едуарда VII, погрожує розкрити дані про стан здоров'я членів королівської сім'ї, якщо їм не заплатять 300 000 фунтів стерлінгів у біткоїнах. У лікарні, зокрема, лікувалася Кейт, принцеса Уельська, яка нещодавно зворушила мережу відповіддю на запитання школяра. Хакери стверджують, що мають рентгенівські знімки, листи від консультантів, реєстраційні форми, рукописні клінічні нотатки й патологоанатомічні форми.

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Банда називає себе Rhysida й раніше вже здійснила інформаційну атаку на Британську бібліотеку. Після публікації вимоги про викуп Королівський наглядовий комітет і поліція розслідують діяльність угруповання. У вимозі банда заявила: «Вашій увазі пропонуються унікальні файли! Дані королівської сім'ї! Велика кількість даних пацієнтів і співробітників. Продаж одним лотом!!!».

Представник NCSC, підрозділу GCHQ, що займається комп'ютерними злочинами, підтвердив: «Ми співпрацюємо з лікарнею короля Едуарда VII, щоб зрозуміти наслідки».

Існують побоювання, що, навіть якщо лікарня заплатить викуп, дані не будуть повернуті. Колишній полковник британської військової розвідки Філіп Інгрем сказав Mail Online, що дані можуть бути скопійовані та продані іншим злочинним угрупованням.

Прессекретар заявив, що лікарня вжила заходів для пом'якшення «впливу» атаки та розпочала розслідування.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Кейт Міддлтон зворушливо віддала шану Єлизаветі II у важливий для королівської родини день.

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