36.80 / 37.39 39.96 / 40.77
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Справа Богуслаєва: Вища рада правосуддя дозволила арештувати чотирьох суддів

16:51 4 грудня 2023
Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя, яку вповноважили перевірити суддів Верховного суду на предмет причетності їх до скоєння потенційних злочинів, дозволила утримувати під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду, яких підозрюють в хабарі за рішення про скасування арешту на повітряні судна «Мотор Січі».

Йдеться про справу колишнього керівника «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВРП 4 грудня.

Запобіжний захід обиратиме суд, який розглядатиме справу про ймовірний хабар. Відповідне клопотання буде подане до Вищого антикорупційного суду, де його мають розглянути протягом 3 діб.

За версією слідства, ініціатором злочину був один із суддів Київського апеляційного суду, який і запропонував колегам задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати «винагороду» в розмірі 35 тисяч доларів.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що у травні на хабарі в майже в три мільйони доларів затримали голову Верховного Суду Всеволода Князєва. Тоді у ЗМІ писали, що ці гроші Князєв отримав за рішення суду на користь Костянтина Жеваго, котрий контролює Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.

РЕКЛАМА

299

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дівчина

Венера подарує щастя і кохання, а Меркурій змінить плани: гороскоп на грудень від Анжели Перл

дракон

Східний гороскоп на грудень 2023 року: на кого чекають нові фінансові можливості, а на кого — злет у кар’єрі

салат

Салат «Жіноча радість» від Людмили Борщ: порадує кожну красуню у святкову ніч

журналіст та письменник Василь Зима

Такої України путін не боїться: журналіст про те, як ми програємо війну і шанс бути нацією

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту