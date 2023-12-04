Справа Богуслаєва: Вища рада правосуддя дозволила арештувати чотирьох суддів
Вища рада правосуддя, яку вповноважили перевірити суддів Верховного суду на предмет причетності їх до скоєння потенційних злочинів, дозволила утримувати під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду, яких підозрюють в хабарі за рішення про скасування арешту на повітряні судна «Мотор Січі».
Йдеться про справу колишнього керівника «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВРП 4 грудня.
Запобіжний захід обиратиме суд, який розглядатиме справу про ймовірний хабар. Відповідне клопотання буде подане до Вищого антикорупційного суду, де його мають розглянути протягом 3 діб.
За версією слідства, ініціатором злочину був один із суддів Київського апеляційного суду, який і запропонував колегам задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати «винагороду» в розмірі 35 тисяч доларів.
Нагадаємо, що у травні на хабарі в майже в три мільйони доларів затримали голову Верховного Суду Всеволода Князєва. Тоді у ЗМІ писали, що ці гроші Князєв отримав за рішення суду на користь Костянтина Жеваго, котрий контролює Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.299