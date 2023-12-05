На кордоні з Польщеню триває блокування пунктів пропусків для вантажних автомобілів місцевими перевізниками — акція триває з початку листопада. На знак підтримки поляків таку ж акцію розпочинали й словацьки перевізники, але напередодні увечорі вони таки розблокували рух через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке», суміжний українському пункту пропуску «Ужгород».

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Як повідомляють в Державній прикордонній службі України, наразі оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком.

«У зв’язку з ускладненим рухом на польському кордоні, на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною. Станом на сьогоднішній ранок у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські перевізники, які «застрягли» на кордоні, заявляли про початок голодування, а в українському уряді розповідали, про що домовилися з польскою стороною. Зокрема, про оформлення великовагових польских вантажівок, які їдуть з України порожніми, в пункті пропуску «Угринів-Долгобичув».

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Ілюстративне фото зі сторінки ДПСУ

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