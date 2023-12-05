Окупанти готують облаву на кримчан з українськими посвідченнями водіїв

Українці, які виїхали за кордон, рятуючись від війни, можуть замовити доставку прав водія у низці країн Євросоюзу. А в окупованому Криму загарбники збираються влаштувати «масове полювання» на власників безстрокових посвідчень водія міжнародного зразка, які кримчани отримували до 2014 року.

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Як повідомляє ARC, якщо раніше на власників українських документів тиснули з приводу «необхідної заміни» прав, то тепер від усіх, «хто став громадянином росії» вимагатимуть «отримувати російські посвідчення водія» протягом року після «отримання громадянства».

Нагадаємо, що у Словаччині, Польщі, Чехії, Німеччині, Іспанії, Італії та Туреччині доступний обмін та відновлення посвідчення водія для наших співгромадян.

Фото ARC

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