День ЗСУ, якого не буде: блогер нагадав, чому перемога України буде нескоро
«День, якого не буде. Завтра День ЗСУ. Спеціально з нагоди цього дня президент Зеленський та головнокомандувач Залужний записали спільне відео, в якому закликали вірити в перемогу, — пише Віктор Андрусів. — По всій країні відбуваються заходи на підтримку ЗСУ. У багатьох містах люди вийшли і сформували ланцюг з гаслом «Тил і фронт єдині». Весь український бізнес вирішив перерахувати прибуток за цей день на підтримку ЗСУ.
В центрі міст волонтери організували збір допомоги для воїнів на передовій. І ввечері вирушили на передову. Зранку до ТЦК вирушили нові добровольці, які прийняли рішення захищати країну в лавах однієї з найкращих армій світу.
В європейських столицях тисячі українців вийшли на марш підтримки України. В соцмережах розгорнувся потужний флешмоб на підтримку перемоги України. Мільйони людей по всьому світу поставили аватарку Слава героям!
Наступного дня всі світові газети вийшли з заголовками «Україна буде боротись», «Чи віримо ми, як вірять українці в свою перемогу», «Урок солідарності від українців для всього світу».
День, якого не буде. День, без якого наша перемога не можлива…"
Фото із соцмереж
Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.223