День ЗСУ, якого не буде: блогер нагадав, чому перемога України буде нескоро

Колишній радник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, а нині військовий ЗСУ Віктор Андрусів розповів, яким насправді має буди День Збройних Сил України.

«День, якого не буде. Завтра День ЗСУ. Спеціально з нагоди цього дня президент Зеленський та головнокомандувач Залужний записали спільне відео, в якому закликали вірити в перемогу, — пише Віктор Андрусів. — По всій країні відбуваються заходи на підтримку ЗСУ. У багатьох містах люди вийшли і сформували ланцюг з гаслом «Тил і фронт єдині». Весь український бізнес вирішив перерахувати прибуток за цей день на підтримку ЗСУ.

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В центрі міст волонтери організували збір допомоги для воїнів на передовій. І ввечері вирушили на передову. Зранку до ТЦК вирушили нові добровольці, які прийняли рішення захищати країну в лавах однієї з найкращих армій світу.

В європейських столицях тисячі українців вийшли на марш підтримки України. В соцмережах розгорнувся потужний флешмоб на підтримку перемоги України. Мільйони людей по всьому світу поставили аватарку Слава героям!

Наступного дня всі світові газети вийшли з заголовками «Україна буде боротись», «Чи віримо ми, як вірять українці в свою перемогу», «Урок солідарності від українців для всього світу».

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День, якого не буде. День, без якого наша перемога не можлива…"

Фото із соцмереж

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