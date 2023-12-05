Непал зажадав від росії компенсації за загиблих на війні в Україні громадян цієї країни

Росіяни вербують до лав окупаційної армії студентів-іноземців, а також проводять рекрутинг у низці зарубіжних країн, у тому числі й у Лівані.

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А нещодавно, як пише ВВС, влада Непалу звернулася до росії з проханням негайно відправити додому вже завербованих громадян і більше не займатися рекрутингом у їхній країні. Таке звернення надійшло невдовзі після того, як стало відомо щонайменше про шістьох загиблих в Україні громадянах Непала.

«Уряд Непала звернувся до російського посольства з вимогою негайно повернути їхні тіла та заплатити компенсацію їхнім сім'ям», — цитує Reuters заяву МЗС Непалу, в якій також зазначається, що влада цієї країни намагається звільнити з полону одного зі своїх громадян.

Полонений, допит якого записано на відео, розповідав, що пішов воювати за гроші — він, закінчивши навчання в російському виші, не захотів повертатися додому.

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За одними даними, в окупаційній російській армії може служити до двох сотень громадян Непала, за іншими — до п'яти тисяч.

Нагадаємо, що восени на Кубі заарештували 17 людей, які вербували місцевих жителів на війну проти України.

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Фото з Вікіпедії

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