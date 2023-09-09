На Кубі заарештували 17 осіб, які вербували місцевих жителів на війну проти України

Російські військові вербувальники після Сирії, Лівану та африканських країн дісталися Куби. Днями там було заарештовано членів злочинної мережі, які вербували кубинців як у самій країні, так і в рф до російської армії. «В результаті розслідування на даний момент заарештовано 17 осіб, у тому числі внутрішній організатор цієї діяльності», — заявив у телеефірі ввечері полковник МВС Куби Сезар Родрігес.

Він не назвав імен обвинувачених, але повідомив, що лідер угрупування в процесі вербування кубинців спирався на двох людей, які мешкають на Кубі. Своєю чергою прокурор Хосе Луїс Рейєс заявив, що учасникам злочинної мережі може загрожувати, залежно від тяжкості та характеру скоєних ними злочинів, позбавлення волі на строк до 30 років, довічний ув'язнення або страта. Їм можуть бути інкриміновані різні злочини, зокрема торгівля людьми, найманство та ворожі дії.

Кілька днів тому кубинська влада повідомила, що розкрила імовірну російську мережу, яка вербувала кубинців на службу в армію рф для участі у війні проти України.

МВС Куби «працює над нейтралізацією і ліквідацією мережі вербування, що діє з росії, завданням якої було залучення кубинських громадян, які там проживають, і навіть деяких, що проживають на Кубі, до складу збройних сил, які беруть участь у військових операціях в Україні», — заявив МЗС Куби. Спроби вербування було припинено, а проти причетних до цього порушено кримінальні справи.

«Вороги Куби розповсюджують спотворену інформацію, спрямовану на те, щоб очорнити імідж країни та подати її співучасником цих дій, які ми рішуче відкидаємо», — заявили в Гавані.

У МЗС також запевнили, що Куба «не бере участі у війні проти України і займає тверду та чітку історичну позицію», яка відкидає найманство та веде боротьбу з ним як на національному рівні, так і на рівні ООН.

Примітно, що останнім часом Куба та росія активізували двосторонні відносини. Президент Куби Мігель Діас-Канель наприкінці 2022 року відвідав з візитом москву і зустрівся з володимиром путіним. У червні кубинського міністра оборони Альваро Лопеса Мієру прийняв голова російського оборонного відомства сергій шойгу.

Тим часом стало відомо, що пообіцяв путіну генсек ООН Антоніу Гутерріш у ході секретних переговорів щодо розблокування «зернової угоди».

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