Джерело в органах безпеки Лівану повідомило журналістам, що молодим палестинцям, які вступили до російської армії, платять 350 доларів на місяць. Про це повідомляє видання The Media Line. Більшість з тих, хто був завербований, народилися після 1969 року. Вони не мають належної реєстрації в ліванській владі, та це полегшує їм виїзд з метою участі у конфлікті в якості найманців. Як наслідок, ліванський уряд не має можливості контролювати або відстежувати пересування цих палестинців, завербованих для росії.

Більшість палестинців, яких відправляють на фронт в Україні, їдуть з Ейн Аль-Хальви, найбільшого табору палестинських біженців у Лівані, розташованого на південь від портового міста Сидон.

За повідомленнями ЗМІ, новобранці є членами політичного руху ФАТХ, який очолює президент Палестинської автономії Махмуд Аббас, а також інших організацій, таких як Народний фронт визволення Палестини. Як повідомляється, ці особи отримують щомісячну стипендію та компенсацію для своїх сімей в обмін на згоду брати участь у конфлікті в Україні на боці російських сил.

Джерело в ліванських органах безпеки повідомило, що вербування палестинців та інших осіб здійснюється в координації з організацією «Хезболла», що базується в Лівані й підтримується Іраном.

Як пише видання, «Хезболла» також активно вербує молодих чоловіків, у тому числі тих, хто вміє керувати безпілотниками, а також осіб, які мають досвід партизанської війни в міських районах, для допомоги росіянам у війні в Україні.

Ріад Кахваджі, відомий ліванський дослідник з питань безпеки та оборони, який проживає в Дубаї, розповів The Media Line, що вербування палестинців з Лівану не є чимось незбагненним.

«Я не здивований, що це сталося, тому що ситуація в таборах жалюгідна… і для молоді немає роботи», — сказав він.

Точно невідомо, скільки палестинців було завербовано для участі в бойових діях на боці росії, але вважається, що приблизно 300 осіб вже пройшли швидку підготовку у рф і були відправлені на лінію фронту. У таборі біженців Ейн-аль-Хальва, за повідомленнями, організовують ще одну групу з приблизно 100 бійців, яку готують до відправлення в росію найближчим часом.

Посольство Палестини в Лівані, зазначає видання, відмовилося коментувати це питання, заявивши, що воно не має жодного відношення до конфлікту в Україні та не заохочує палестинців до участі в ньому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росія мобілізовує українців, депортованих з окупованих територій.

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