Ще один нардеп попався на незаконних поїздках за кордон (відео)

Після того, як народному депутату Олександру Дубінському оголосили про підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон, ще один народний обранець попався на незаконному перетині кордону. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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«Працівники ДБР розслідують можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон народним депутатом України від забороненої ОПЗЖ, членом Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Наприкінці жовтня поточного року відповідне кримінальне провадження ініціював Генеральний прокурор. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 366 КК України на підставі матеріалів, зібраних ДБР. Встановлено, що народний депутат відповідно до розпоряджень Голови Верховної Ради України двічі їздив до Угорщини: з 12 по 14 квітня та з 03 по 05 липня 2023 року. Водночас після спливу термінів відрядження, він вчасно не повертався в Україну, а продовжував перебувати за кордоном. Зокрема, депутат у приватних справах відвідував Угорщину, Туреччину, Сполучені Штати Америки, Австрійську Республіку, Федеративну Республіку Німеччина, Італійську Республіку, Французьку Республіку», — йдеться у повідомленні.

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У кримінальному провадженні здійснюється перевірка інформації щодо внесення народним депутатом України до документів про відрядження за кордон неправдивих відомостей щодо терміну, мети та країн відрядження. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

За даними «Української правди», йдеться про народного депутата від забороненої ОПЗЖ Віталія Борта.

Зазначимо, що Віталій Борт народився 1 вересня 1972 року в Донецьку. Він є українським підприємцем та політиком. Обирався народним депутатом України V, VI, VII та IX скликань. Був членом Партії регіонів та ОПЗЖ.

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Як писали «ФАКТИ», днями народний депутат України Петро Порошенко поскаржився, що прикордонники не випустили його з України, незважаючи на підписане спікером парламента Русланом Стефанчуком розпорядження. Згодом з`ясувалося, що розпорядження скасував перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

А влітку Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від партії «Слуга народу» Юрія Арістова. Це сталося після того, як журналісти з’ясували, що народний депутат відпочивав у 5-зірковому готелі на Мальдівах.

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