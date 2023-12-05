Нардепка Безугла запропонувала «міняти» на фронті одного демобілізованого на двох волонтерів: мережа вибухнула коментарями

Народна депутатка України Мар’яна Безугла у Всесвітній день волонтерів заявила, що час волонтерів має пройти в 2024 році.

«Я не буду говорити про неоціненний вклад волонтерів в перемогу. Це зрозуміло. Вважаю, час волонтерів має пройти в 2024: обов’язок держави забезпечити все необхідне; громадян — сплатити на це податки; краще волонтерство сьогодні — ПРИЙТИ В ЗСУ! P. S. Народ — це держава. Який народ, така і держава», — написала вона.

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За словами нардепки, краще волонтерство у 2024 році — прийти в ЗСУ.

«Шановні мобілізовані військовослужбовці, ви ж хочете, щоб до вас у підрозділ прийшли нові? Щоб вас посилили? Дали відпочити? А якщо кажуть, та я ж доначу / я волонтер, я тримаю фронт тут? Тому і написала: краще волонтерство 2024 — прийти в ЗСУ. Це стосується і жінок. P. S. Була мобілізована в 2015 і пройшла службу, так що це вже можна не запитувати», — написала Безугла.

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«Якщо б демобілізація пропонувалась тому, хто приведе двох добровольців у свій підрозділ? З гарантією, що служитимуть саме там», — додала вона.

Дописи політикині активно коментують у соцмережі.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Верховній Раді запропонували надавати відстрочку від мобілізації волонтерам. Відповідний законопроєкт № 10251 у парламенті зареєстрував нардеп Георгій Мазурашу.

Зазначимо також, що частина народних депутатів зі «Слуги народу» вимагають виключити нардепку Безуглу з фракції після її заяви, що військове керівництво України, зокрема генерал Валерій Залужний, «має піти». Днями Безугла також поставила кілька «незручних» питань Залужному.

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