«Наші військові шанси зменшуються з кожним днем»: Безугла поставила кілька «незручних» питань Залужному

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Марьяна Безугла, яка раніше опублікувала низку дописів із звинуваченнями на адресу головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та закликала його подати у відставку та нарвалася на критику, відреагувала на нещодавню статтю у виданні The Economist про політичну боротьбу в Україні.

РЕКЛАМА

«І що у Вас залишилось, Валерію Федоровичу? Замовні статті в The Economist через Фіалу, Мусаєву, Дробовича, Давидюка і тд? Скільки їх вже? Це по-генеральські — мовчати в Україні і викидати іноземцям оце на світ? Може, Вам є що сказати прямо? Не мені, українцям. Хоч в якійсь предметній комунікації. Чому, наприклад, між військовими частинами переводять місяцями? Чому найспроможнішим бригадам не дають нову техніку, а дають новеньким і не обстріляним? Чому все ще людина може опинитися на штурмі без підготовки попри навіть прийнятий нами закон? Чому досі не вирішене питання ВЛК, хоча ми вже давно і по цьому прийняли закон? Це все Зеленський? Це Вас, бідного, пресують? Це варте ще однієї статті в The Economist? Мене хвилюють не Ваші рейтинги, а наші військові шанси. А якщо Вас хвилюють рейтинги, то наші ВІЙСЬКОВІ шанси зменшуються з кожним днем. Мовчите?» — написала вона.

РЕКЛАМА

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

288

Читайте нас у Facebook та Instagram