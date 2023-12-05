Десятки дронів СБУ атакували військові об'єкти в Криму: стали відомі результати удару

Після того, як українські розвідники знищили два десантних катери ворога в окупованому Криму, безпілотники Служби безпеки України вразили низку російських військових об’єктів на півострові і поруч з ним. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело в силових структурах.

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Так, вранці 5 грудня безпілотники СБУ вразили радіолокаційну систему «Небо-М» в районі окупованого населеного пункту Багерово (Крим), стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 «Терек» та систему управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал-1М» біля населеного пункту Стрілкове (Арабатська стрілка).

Зазначимо, що вранці 5 грудня міноборони рф заявило про перехоплення і знищення десятків українських безпілотників.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук поінформував, що сьогодні зранку СБУ та ГУР МО вразили «Морський нефтяний термінал» в окупованій Феодосії.

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«Це важливий інфраструктурний обʼєкт, який забезпечує паливом російські війська. По ньому відпрацювали українські безпілотники. Дрони влучили по цілі, наслідки для росіян доволі суттєві. Адже на території терміналу знаходиться близько 30 резервуарів палива, тож палало в русні гарно», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в окупованому Криму загарбники збираються влаштувати «масове полювання» на власників безстрокових посвідчень водія міжнародного зразка, які кримчани отримували до 2014 року.

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