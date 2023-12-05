Вилучили 200 тонн «добра»: у «Межигір'ї» під Києвом масово фальсифікували продукцію відомих міжнародних брендів (фото)

В Україні триває боротьба з фальсифікатом. Детективи Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, яка організувала виготовлення та розповсюдження підробленої харчової продукції під виглядом відомих українських та міжнародних торговельних марок. Виробництво фальсифікату здійснювали на території м. Києва та Київської області, зокрема в парку Межигір’я. Про це повідомили у відомстві.

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«Для масового виробництва та фасування солодощів, кави, бакалійних товарів (спецій, кавових та какао виробів, вермішелі швидкого приготування), вафель, жувальної гумки та іншої фальсифікованої продукції використовували спеціальне обладнання. Співробітники БЕБ провели обшуки на складах у Києві та області, у приміщеннях на території „Межигір'я“ та виявили лінії автоматичного фасування та маркування, фасувальні ємності з логотипами відомих торговельних марок, великі об’єми сировини, з якої виготовлялась контрафактна продукція, продукцію без документального підтвердження тощо», — йдеться у повідомленні.

За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили 5 автоматичних ліній, 20 верстатів для пакування та нанесення логотипів, 6 ліній для пакування продукції. Вага вилученої контрафактної продукції, сировини для її виготовлення, пакувальних засобів тощо становить орієнтовно 200 тонн.

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«Крім того, встановлено, що підпільне виробництво в Межигір’ї використовувало потужності, зокрема електроенергію Національного парку. Досудове розслідування ч. 3 ст. 229 КК України триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконного виробництва та місця продажу фальсифікованої продукції. Підраховуються щомісячний оборот підпільного виробництва продукції та сума завданих державі збитків. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», парк «Межигір'я» в минулому був резиденцією президента-втікача Віктора Януковича.

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