Елітна нерухомість, раритетні книги та десятки мільйонів гривень на рахунках: Кабмін позбавив Януковичів майна в Україні

Майно заарештованого заочно експрезидента України Віктора Януковича, стягнене на користь держави відповідно до Закону «Про санкції», передано в управління Фонду держмайна та Міністерства культури та інформаційної політики. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 3 березня. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

«Активи Віктора Януковича, зокрема й зареєстровані на його сина Олександра Януковича, переходять в управління держави. Рішенням Уряду Міністерству культури та інформаційної політики в управління передано майно, що має культурну та історичну цінність — ікони, картини, книги, серед яких є надзвичайно цінні, скульптури, предмети антикваріату тощо. Це більше півтисячі цінностей, що стануть надбанням українського народу. Інше майно, в тому числі те, що перебуває нині на тимчасово окупованих територіях, передано в управління Фонду держмайна для подальшої приватизації чи передачі в оренду. При цьому частину активів, що перебувають на території резиденції „Межигір'я“, передано ФДМУ до моменту включення їх до складу парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення», — пояснила перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Так, в управління ФДМУ до моменту включення у склад парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», передано:

• Центр відпочинку та здоров’я, два будинки в селі Нові Петрівці на Київщині;

• готельно-ресторанний комплекс в Вишгородському районі Київської області;

• 100% частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Танталіт»;

• 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Дім Лісника».

Серед іншого майна, що переходить до управління ФДМУ, — транспортні засоби, земельні ділянки, житлові та нежитлові будинки в різних регіонах України.

Також рішенням Уряду Міністерству юстиції доручено звернутись до Вищого антикорупційного суду за отриманням виконавчого листа та вжити заходів щодо забезпечення перерахування до державного бюджету більше 31 млн грн та 84 тисячі доларів США з рахунків Віктора Януковича.

«ФДМУ готовий взяти на себе відповідальність за ефективне управління цим майном та забезпечити, щоб воно працювало на благо нашої держави та всіх громадян», — заявив голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Так, ФДМУ отримав в управління квартиру і два машиномісця в Києві, три будівлі, житловий будинок, дві земельні ділянки в Донецьку, нежитлові будівлі в Ялті, а також судно марки «‎Бриг», два автомобілі Toyota Sienna і Toyota Land Cruiser 100.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно було заарештовано майно колишнього міністра освіти України часів Януковича Дмитра Табачника, якому було повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану.

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