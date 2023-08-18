Форвард збірної України Яремчук відзначився хет-триком у матчі Ліги конференцій (відео)

Нападник бельгійського «Брюгге» та збірної України Роман Яремчук, який викликався до національної команди на червневі матчі, справив справжній фурор у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Тиждень тому команда нашого співвітчизника розгромила вдома ісландський «Акурейрі» з рахунком 5:1 (тоді українець забив один м'яч), і на поєдинок-відповідь на острів вирушала з упевненістю в підсумковому успіху. Втім, утримувати здобуту в першому поєдинку перевагу «Брюгге» не став і лише розвинув її, обігравши суперника з аналогічним рахунком — 5:1.

Роман узявся за справу після перерви, забивши на 57-й, 65-й та 75-й хвилинах, після чого у статусі героя матчу був замінений на 79-й хвилині. Зазначимо, що до протистояння з «Акурейрі» в Лізі конференцій Яремчук востаннє забивав за «Брюгге» в жовтні минулого року. А в попередній раз (і єдиний досі в кар'єрі) йому вдавалося забити тричі в одному матчі в листопаді 2020-го, оформивши «трюк із капелюхом» ще у футболці «Гента» в поєдинку чемпіонату Бельгії проти «Ваасланд-Беверена».

0:3 — Яремчук (57-а хв.)

1:4 — Яремчук (65-а хв.)

1:5 — Яремчук (75-а хв.)

Відзначимо, що успішно пройшли до вирішального етапу кваліфікації Ліги Європи ще кілька наших співвітчизників. Молдовський «Шериф» із Максимом Ковалем виявився сильнішим за БАТЕ з білорусі (5:1 вдома та 2:2 на виїзді), а «Лудогорець» із Ігорем Пластуном після виїзної поразки від «Астани» (1:2) розгромив суперника в домашньому поєдинку (5:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Безус із першим у кар'єрі хет-триком став героєм матчу Ліги конференцій.

82

Читайте нас у Facebook та Instagram