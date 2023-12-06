«Подарунки» на День ЗСУ: Сили оборони знищили за добу майже 1300 окупантів, 51 дрон та 40 бронемашин ворога

Протягом минулої доби російський ворог завдав 4 ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

РЕКЛАМА

На фронті відбулося 97 бойових зіткнень, повідомили в Генштабі.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак росіян в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 26 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, а також Тернове, Спірного, Веселого, Роздолівки, Донецької області.

РЕКЛАМА

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони успішно відбили 25 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області.

РЕКЛАМА

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.

Також Сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.

РЕКЛАМА

ЗСУ продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Дніпра.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 по пунктах управління та 3 по зенітно-ракетних комплексах противника. Також Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник Су-24М.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 2 станціях РЕБ та 11 артилерійських засобах противника.

В результаті злагоджених дій бійців ЗСУ втрати росіян за добу склали:

Характерно, що до процесу «вручення подарунків» ворогам на день ЗСУ долучилася навіть міфічна «Баба-Яга». Бійці батальйона «К-2» 54-ї ОМБр успішно використали важкий дрон з такою «гуморною» назвою під час боїв на Луганщині, західніше Золотарівки.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни запустили по Україні 48 ударних БпЛА «Shahed-136/131». В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника.

До знищення залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

66

Читайте нас у Facebook та Instagram