Схиляю голову перед кожним солдатом, сержантом і офіцером: Залужний привітав військових ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що захоплюється тими, хто сьогодні знаходиться у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах, у руїнах нищить ворога.

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Про це він сказав, вітаючи бойових побратимів і посестр з Днем Збройних сил України, який відзначається 6 грудня.

«Україна не здається, завдяки вам. І завдяки вам, я знову і знову переконуюсь, як би важко нам не було, але точно не буде соромно!» — наголосив головком.

Він подякував всім, хто стоїть на захисті України і, особливо тим, хто сьогодні «у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога».

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За його словами, саме ці люди стоять за майбутнє наших дітей.

«Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку», — підкреслив Залужний.

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Як відомо, 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил, а також свято Миколая.

Українські воїни зробили до свята подарунок — за даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу на українській землі знищено рекордну кількість російських окупантів -1270 осіб.

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Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника орієнтовно склали близько 335 тисяч 110 окупантів. Також знищено велику кількість ворожої техніки. Тільки за минулу добу — один літак, 51 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 40 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 13 танків, 6 РСЗВ, 49 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 5 одиниць спеціальної техніки.

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