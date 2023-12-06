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Світ

Китай висунув Лукашенку жорсткі вимоги: що відомо

20:45 9 грудня 2023
лукашенко

Самопроголошений очільник білорусі олександр лукашенко, який допомагає путіну викрадати дітей з України, повернувся в Емірати, щоб продовжити відпочинок, чим підтвердив раптовість візиту до Пекіна. Незважаючи на красиві репортажі, особливого прогресу досягти не вдалося. Нормалізація відносин із сусідами під великим питанням, хоча міграційний тиск знизився. Однак істотну роль у цьому зіграв кліматичний фактор — у регіон прийшла зима, пише телеграм-канал «Ник и Майк».

«Просування військово-технічного співробітництва стримується небезпекою передачі технологій країні, яка веде агресивну війну. Цікаво з калієм. Колись Китай хотів купити частку в „Білоруськалії“, а старий схематозник Семашко активно лобіював цей варіант. Зараз Китай у позиції, коли може диктувати ціни на калійні добрива від „Білоруськалія“ і забрати „Славкалій“ за борги. Терміново потрібно в кремль. І не на традиційну зустріч у форматі того, що залишилося від СНД. Потрібен візит. 2024 рік уже за кілька тижнів, потрібно узгодити дорожню карту отримання грошей в обмін на танці з політичним транзитом».

Автори телеграм-каналу зазначають, що подібний марафон із перельотами і зміною клімату не на користь здоров'ю.

«Особливо, якщо згадати, що робоча температура „синьопалого зомбі“ не перевищує 18 градусів. Усе, що вище, викликає серйозний дискомфорт. Ні на саміті зі зміни клімату, ні в резиденції Сі температурних реверансів не було».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній білоруський омоновець дав важливі свідчення в суді про причетність диктатора лукашенка до викрадень та вбивств людей.

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