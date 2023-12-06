Індексація пенсій в 2024 році: коли її чекати та на скільки підвищать виплати

Індексація пенсій в Україні зазвичай відбувається у березні. В уряді мають намір запровадити систему, при якій солідарна пенсія становила б 30% середнього заробітку. Цього планують досягти за допомогою коефіцієнтів та балів, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію отримувати однакову пенсію й однакову індексацію.

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За словами голови уряду Дениса Шмигаля, у 2024 році будуть проіндексовані всі пенсії, нагадує видання NV.

Раніше заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак заявила, що підвищення пенсій залежатиме від рівня інфляції та середньої зарплати.

«Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік», — наголосила заступниця голови Мінсоцполітики.

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Найближче підвищення виплат пенсіонерам очікується у січні 2024 року, коли збільшиться прожитковий мінімум. З 1 січня 2024 року загальний показник прожиткового мінімуму становитиме 2920 грн.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, має зрости до 2361 грн.

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Після підвищення прожиткового мінімуму відповідно зростуть:

- мінімальні пенсійні виплати з 2093 до 2361 грн;

- максимальні пенсійні виплати з 20 930 до 23 610 грн;

- виплати за понаднормовий стаж з 20,9 до 23,6 грн за кожен додатковий рік.

Крім цього, після підвищення прожиткового мінімуму, зросте розмір інших надбавок, наприклад: за особливі заслуги, доплати ветеранам війни та інші.

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У 2024 році також зросте пенсія українців, які виконали вимоги щодо стажу. Зокрема, на початку наступного року збільшаться пенсійні виплати тих українців, які досягли 65 років і мають необхідну кількість років страхового стажу.

Згідно з законом, їхня пенсія не може бути меншою за 40% мінімальної зарплати і, відповідно, зросте до 2840 грн.

У 2024 році також зросте доплата самотнім пенсіонерам, які потребують догляду.

Певна категорія пенсіонерів зможе у 2024 році оформити щомісячну доплату, яка у січні зросте з 837 грн до 944 грн.

Для отримання такої щомісячної надбавки до пенсії громадянам слід відповідати наступним критеріям:

- досягти 80 років і більше;

- самостійно проживати;

- потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

- отримувати пенсію за віком.

Індексацію планують з 1 березня 2024 року. Вона пройде за новим принципом. Будуть впроваджені коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію.

Після індексації у 2024 році середня пенсія повинна підвищитись до 6 тисяч грн. Але не всі пенсіонери відчують суттєве підвищення виплат.

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