Два рази студентом не станеш: в Раді пояснили, що буде з відстрочкою для тих, хто навчається у вишах

У відповідь на зміни у способах ведення війни у Верховній Раді планують запровадити ряд нововведень до процесу мобілізації.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.



Зокрема, планується зобов'язати українців носити із собою військовий квиток на законодавчому рівні.

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«Щоб уникнути запитань пов'язаних із тим, чи є громадянин військовозобов'язаним, чи не військовозобов'язаним, чи може отримати повістку, чи не може отримати повістку, ми передбачаємо, що військовозобов'язані під час воєнного стану мають мати із собою і документ, який підтверджує особу, і документ, який засвідчує перебування на військовому обліку», — сказав депутат.

За його словами, студенти будуть мати право на відстрочку, але лише ті особи, які здобувають наступний рівень освіти. Наприклад, якщо після магістерського ступеня людина йде в аспірантуру. Для осіб, які після однієї вищої освіти, здобувають другу вищу освіту, відстрочки не буде.

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Крім того, сповіщення про надходження рекомендованого листа надходитиме до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб.

Ще важливий момент: якщо на утриманні військовозобов'язаного є недієздатні члени сім'ї, то він має право на відстрочку лише у випадку, якщо за цими особами більш нема кому з точки зору закону доглядати.

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Повістки можуть вручатися не лише представниками ТЦК, але й через органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Положення про те, що чоловіки, які мають трьох неповнолітніх дітей, будуть мати відстрочку, залишається в силі.

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Наголошується, якщо депутати врегулюють усі дискусійні моменти, то документ може бути зареєстрованим уже цього тижня.

Нагадаємо, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк зазначив, що також планується низка нововведень, зокрема, встановлення відпустки строком на 90 днів з оплатою грошового забезпечення для осіб, які повернулися з полону, а також встановлення права на звільнення з військової служби осіб без громадянства чи іноземців. Більш детально про це в матеріалі «ФАКТІВ».

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