День незламних чоловіків, жінок, воїнів, героїв: Зеленський привітав військових зі святом

Президент Володимир Зеленський приєднався до привітань Збройним Силам України.

Відео з поздоровленням очільник країни опублікував у соцмережах.

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«Сьогодні більшість із нас мають можливість жити, працювати у своїх містах, ходити вулицями. Ми рухаємося. Як би не було складно, ми дійдемо до наших кордонів, до наших людей… Всупереч усьому, разом з вами та завдяки вам — нашому народу, Збройним силам України», — сказав Зеленський.

«Хоробрість, відвага, самопожертва наших воїнів — героїв різного віку, із різних регіонів України — дає нашій державі змогу стояти, битися, відповідати ворогу й досягати успіху в боях, у захисті українців. Пам’ятаємо про це й дякуємо всім захисникам і захисницям України», — додав очільник держави.

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«День сильних, День сміливих, День незламних чоловіків, жінок, воїнів, героїв. Усіх, хто продовжує захищати державу. Усіх, хто віддав своє життя, щоб не віддати Україну», — продовжив Володимир Зеленський привітання.

Президент відзначив, що на вулиці в цей час було трохи холодно, але тепло на душі.

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«І слизько, але я знаю, що ми дійдемо у всіх сенсах. Тому, що йдемо ми разом. Як би не було складно — дійдемо. До наших кордонів, до наших людей, до нашого миру. Миру справедливого, вільного, завдяки нашому народу, нашим Збройним силам, Я вітаю всіх вас з професійним святом, сьогодні лише одне слово — молодці, сьогодні лише одна емоція — подяка, тільки одне побажання — перемогти», — звернувся він до захисників держави.

«Командири, будь ласка, бережіть своїх солдатів. Бережіть себе. Будьте собою. Я вас вітаю з Днем Збройних Сил і пам’ятаємо: До тих, хто поводився добре, прийде Святий Миколай Чудотворець. До тих, хто поводився нікчемно, прийдуть ЗСУ — творці справедливості…», — завершив Володимир Зеленський вітання.

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День Збройних сил України — святковий день на честь ЗСУ, встановлений постановою ВРУ у 1993 році. Відзначається він щорічно 6 грудня — в день ухвалення Закону України «Про Збройні сили України».

Сьогодні в мережі із задоволенням коментують «казкові листівки», присвячені українським воїнам.

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