Найспекотніший рік в історії: метеорологи підвели невтішні підсумки погодних тенденцій

Попри нинішнє похододання в Україні, 2023 рік офіційно стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень. Про це пише CNN, посилаючись на висновки Служби зміни клімату Європейського Союзу Copernicus Climate Change Service (C3S).

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За її даними, глобальна температура у 2023 році буде більш ніж на 1,4 градуси за Цельсієм вищою за доіндустріальний рівень — близько до 1,5-градусного порогу, визначеного Паризькою кліматичною угодою. Так листопад був приблизно на 1,75 градуса теплішим за доіндустріальний рівень, а два дні температура перевищувала цей рівень навіть на 2 градуси.

Вчені стверджують, що виняткове тепло 2023 року є результатом комбінованого впливу феномену Ель-Ніньйо та антропогенних змін клімату. Серія смертоносних хвиль спеки та надзвичайних рекордних температур вразила цього року кілька континентів, тоді як безпрецедентна спека в океані накрила більшу частину земної кулі.

За даними C3S, осінь у Північній півкулі цього року була найтеплішою за всю історію спостережень у всьому світі «з великим відривом».

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В окремому звіті, опублікованому напередодні Всесвітньою метеорологічною організацією, також йдеться про те, що десятиліття між 2011 і 2020 роками було найспекотнішим за всю історію спостережень за сушею і океанами планети, оскільки швидкість зміни клімату «тривожно зросла» і «прискорила» драматичну втрату льодовиків і підвищення рівня моря протягом цього періоду.

«Поки концентрація парникових газів зростатиме, ми не можемо очікувати інших результатів, ніж ті, які ми спостерігали цього року, Температура буде продовжувати зростати, так само як і наслідки спеки та посухи», — заявив директор C3S Карло Буонтемпо.

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Нагадаємо, що американське відомство «Національні центри прогнозування довкілля» офіційно оголосило 3 липня 2023 найспекотнішим днем в історії нашої планети, а європейсьі вчені заявили, що в останні десятиліття Європа нагрівалася швидше за будь-який інший континент.



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