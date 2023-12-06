Передріздвяне диво: в Україну повернулися восьмеро викрадених окупантами дітей

У святковий День Святого Миколая, який вперше відзначають 6 грудня, до України повернули ще вісьмох дітей, вивезених окупантами за межі нашої країни.

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Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, додавши, що вже невдовзі вони воззєднаються зі своїми родинами.

«Четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років вже скоро возз’єднаються зі своїми родинами та зустрінуть свята в обіймах своїх близьких на Батьківщині», — йдеться у дописі очільника Офісу президента України.

Місію було реалізовано у взаємодії команди Офісу та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця у рамках плану дій Президента України Bring Kids Back UA. Долучилися до гуманітарної місії і Держава Катар та ЮНІСЕФ. За даними іноземних видань, серед врятованих з неволі — 11-річний хлопчик, мати якого служила в армії та потрапила до російського полону.

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Нагадаємо, українська влада звинувачує росію в насильницькому вивезенні щонайменше 20 тисяч дітей без згоди родичів або опікунів. За час війни в Україну вдалося повернути близько 400 дітей.

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