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Події

Шестеро людей загинули у великій автотрощі на Харківщині (фото)

10:06 7 грудня 2023
ДТП

На Харківщині, де раніше через дії 19-літньої кермувальниці у ДТП загинули двоє людей, сталася автотроща з великою кількістю жертв.

Як повідомляють в ДСНС, біля села Новопавлівка Ізюмського району зіштовхнулись відразу три автомобіля: легковик, мікроавтобус та вантажівка.

«Внаслідок ДТП загинуло 6 людей, ще 5 отримали травми. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих. Усіх травмованих госпіталізовано до лікарень», — йдеться у повідомленні.

Фото ДСНС

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Обставини події наразі встановлюють правоохоронці.

Раніше у ДСНС повідомляли про трагедію у Харкові, де під час аварійних робіт на підземному газопроводі зсув убив двох працівників газової служби.

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Фото ДСНС

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