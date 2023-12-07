Шестеро людей загинули у великій автотрощі на Харківщині (фото)

На Харківщині, де раніше через дії 19-літньої кермувальниці у ДТП загинули двоє людей, сталася автотроща з великою кількістю жертв.

Як повідомляють в ДСНС, біля села Новопавлівка Ізюмського району зіштовхнулись відразу три автомобіля: легковик, мікроавтобус та вантажівка.

РЕКЛАМА

«Внаслідок ДТП загинуло 6 людей, ще 5 отримали травми. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих. Усіх травмованих госпіталізовано до лікарень», — йдеться у повідомленні.

Фото ДСНС

РЕКЛАМА

Обставини події наразі встановлюють правоохоронці.

Раніше у ДСНС повідомляли про трагедію у Харкові, де під час аварійних робіт на підземному газопроводі зсув убив двох працівників газової служби.

РЕКЛАМА

Фото ДСНС

РЕКЛАМА

616

Читайте нас у Facebook та Instagram