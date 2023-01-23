Декларацію анульовано: у НСЗУ розповіли, що робити пацієнтові, якщо сімейний лікар звільнився

В Україні, де раніше розповіли, як отримати лікарняний лист під час війни, коли звільняється сімейний лікар, терапевт або педіатр, декларації його пацієнтів анулюються. Про звільнення лікаря має поінформувати пацієнта медичний заклад, повідомляє Національна служба здоров’я України.

«Так, коли лікар вирішив звільнитися, медзаклад повинен завчасно: розмістити оголошення про звільнення лікаря в доступному для пацієнтів місці, наприклад, біля реєстратури; опублікувати відповідне повідомлення на своєму сайті чи сторінках у соціальних мережах; зателефонувати пацієнтам чи повідомити їм про це іншим способом», — йдеться у повідомленні.

Пацієнти мають вибрати іншого лікаря та укласти нову декларацію.

«Медичний заклад не може „автоматично“ передати декларації іншому лікарю. Пацієнти мають самі визначитися, з ким її підписувати та підписати декларацію. Це може бути як лікар, який працює у тій самій амбулаторії, так і будь-який інший», — повідомили в НСЗУ.

Як писали «ФАКТИ», раніше у МОЗ розповіли, як укласти декларацію в умовах воєнного часу.

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