Зеленський звільнив Вениславського з посади представника президента у Раді

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, який нещодавно розповідав про плани змінити умови мобілізації, більше не є представником президента в парламенті.

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Відповідний указ оприлюднено на сайті президента України. В документі не вказані причини кадрової зміни.

Указ був підписаний у четвер, 7 грудня.

Нагадаємо, що цієї осені президент Володимир Зеленський в рамках ротацій у Міністерстві оборони замінив командувача Силами спеціальних операцій: замість генерала Віктора Хоренка призначено полковника Сергія Лупанчука.

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Фото з Вікіпедії

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