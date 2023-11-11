Жінки в Україні тепер можуть самостійно визначати терміни декретної відпустки: МОЗ роз'яснило деталі нового закону

Відтепер вагітні жінки за власним бажанням можуть розпочати декретну відпустку пізніше 30 тижня вагітності. Для цього достатньо подати заяву лікареві, який веде вагітність. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

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Так, Верховною Радою було прийнято Закон, згідно з яким вагітна жінка має право розпочати декретну відпустку пізніше. Нині він реалізовуватиметься на практиці відповідно до виданого наказу МОЗ, який пройшов державну реєстрацію та набрав чинності.

Раніше якщо жінка спостерігалася в лікаря під час вагітності, лікар з початком 30 тижня вагітності формував пацієнтці медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) за категорією «Вагітність та пологи», і з цієї дати жінка мала йти у декретну відпустку. На підставі цього медичного висновку формувався електронний лікарняний, який автоматично потрапляв до роботодавця.

Якщо ж жінка бажала продовжити працювати, вона могла це зробити, але при цьому кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами зменшувалася пропорційно до кількості днів, що вона продовжувала працювати. Крім того, зменшувався і розмір допомоги з вагітністю та пологами, оскільки він обумовлений фактичною тривалістю відпустки.

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Тепер вагітна жінка за власним бажанням зможе після 30 тижня вагітності визначити дату початку відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами. Якщо вона хоче розпочати відпустку з 30 тижня вагітності, їй нічого додатково робити не потрібно — за замовчуванням медичний висновок тимчасової непрацездатності буде сформовано з 30 тижня вагітності.

«Але якщо жінка хоче продовжувати працювати і після 30-го тижня — вона під час першого візиту до лікаря після початку 30 тижня вагітності подає заяву лікареві, який веде її вагітність, та зазначає в ній дату, з якої має бути сформований МВТН. Якщо в неї пологи стануться до зазначеної в заяві дати, МВТН буде сформований з дати пологів. Такий процес не впливатиме на загальну тривалість МВТН і відпустки відповідно. Що, своєю чергою, не призводитиме до зменшення розміру допомоги з вагітності та пологів», — повідомили в міністерстві.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що слід знати батькові про відпустку з догляду за дитиною, а також про те, як розраховуються «декретні».

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