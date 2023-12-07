Поляки погрожують посиленням: блокада українського кордону триває

В інтерв'ю RMF FM Томаш Борковський з Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту заявив, що вони не мають наміру поки що виходити з блокади, а дають уряду час до 7 грудня, а потім посилять протест. Він підкреслив, що основною вимогою протестувальників є відновлення дозволів на комерційні перевезення вантажів як для польських, так і для українських компаній.

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«На даний момент немає контролю над цим ринком, він занедбаний, неліцензований, — заявив Борковський. — Погода нас не балує, але це тільки додає нам бойового духу. Ми не маємо наміру поки що знімати блокаду, ми даємо нашому уряду час до четверга, потім ми посилимо протест».

Нагадаємо, з 6 листопада поляки частково заблокували рух транспорту через митні пункти на польсько-українському кордоні. Серед вимог — спростити українські правила перетину кордону і повернути систему ліцензій для українських перевізників, що працюють на ринку ЄС. Україна від цієї блокади за місяць уже втратила понад 9 млрд гривень. Також благодійні та неурядові організації, які постачають військову допомогу Збройним силам України, зіткнулися із багатоденними затримками критично важливих поставок безпілотників, електроніки та пікапів через протести польських перевізників на кордоні. Про це повідомило агентство Reuters.

Посли країн Балтії у Варшаві влаштували дипломатичний демарш (дипломатичні заходи держави, скеровані на те, щоб застерігати від певних дій представників іншої держави — Авт.) польській владі через протести, бо це підриває здатність України протистояти російській агресії, пише естонське видання ERR.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що попри блокаду кордону експерти прогнозують значне зниження цін на бензин та автогаз в Україні.

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