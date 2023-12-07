«Динамо» з «дублем» Волошина здолало «Металіст 1925»: відеоогляд перенесеного матчу УПЛ

У четвер, 7 грудня, на столичній динамівській арені імені Валерія Лобановського команда Олександра Шовковського, яка не дограла матч з «Минаєм», провела перенесений поєдинок 3-го туру української прем'єр-ліги.

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Чемпіонат України. Матч 3-го туру

«Динамо» (Київ) — «Металіст 1925» (Харків) — 4:2 (Волошин, 11, 22, Ванат, 34, Дячук, 90 — Дмитренко, 30, Ременюк, 72). На 40-й хвилині вилучено Бичека («Металіст 1925»). Юніорські склади — 7:0.

«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак, Бражко, Шапаренко (Андрієвський, 59), Буяльський (Царенко, 60), Волошин (Беніто, 90+1), Кабаєв (Караваєв, 59), Ванат (Супряга, 82).

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За короткий термін виступів в елітному дивізіоні харків'яни вже встигли зарекомендувати себе незручним суперником для «Динамо», зумівши відібрати очки у гранда у двох із трьох зіграних раніше поєдинків. Але оскільки команда Олександра Шовковського, зрозуміло, має намір піти на зимову паузу хоча б «тіньовим» лідером УПЛ (поки кияни та «Шахтар» за втраченими очками випереджають усіх конкурентів), довелося хлопцям Олега Голодюка у столиці нелегко.

Здавалося, що долю зустрічі, яка почалася з 15-хвилинною затримкою через повітряну тривогу, було вирішено вже першій половині стартової 45-хвилинки, коли Волошин оформив «дубль». Спочатку півзахисник молодіжної збірної України впевнено використав вихід віч-на-віч з голкіпером, а невдовзі вдало зіграв на добиванні. Але на 30-й хвилині класний гол Дмитренка подарував підопічним Голодюка надію.

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Але гості втратили її ще до перерви, коли спочатку Ванат забив свій 6-й гол у сезоні, а потім Бичек, який отримав другу в поєдинку жовту картку, залишив «Металіст 1925» у меншості.

Проте після перерви кияни замість того, щоб збільшити свою перевагу, примудрилися у більшості пропустити, коли грубі помилки оборони господарів та голкіпера Нещерета дозволили Ременюку вразити порожні ворота. Тільки точний удар захисника Дячука (дебютний за «Динамо») на 90-й хвилині дозволив уболівальникам столичного клубу видихнути — 4:2. «Динамо» не без складнощів, але все ж таки довело справу до перемоги, третьої поспіль під керівництвом Шовковського, і продовжило переслідування лідерів.

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Становище команд:

1. «Кривбас» — 33 очки (16 матчів);

2. «Дніпро-1» — 33 (16);

3. «Полісся» — 31 (16);

4. «Шахтар» — 28 (14);

5. «Динамо» — 25 (13);

6. «Рух» — 25 (16);

7. «Ворскла» — 22 (16);

8. «Колос» — 21 (15);

9. ЛНЗ — 20 (16);

10. «Чорноморець» — 19 (15);

11. «Металіст 1925» — 15 (16);

12. «Оболонь» — 14 (15);

13. «Олександрія» — 13 (15);

14. «Верес» — 12 (15);

15. «Зоря» — 11 (13);

16. «Минай» — 6 (15).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»), Андрій Штогрін («Чорноморець»); 5 — Олексій Гуцуляк, Олександр Філіппов (обидва — «Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко, Назар Волошин (обидва — «Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Бені Макуана («Полісся»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

В останньому у році, що минає, 17-му, турі чемпіонату України зіграють: «Шахтар» — «Верес», «Полісся» — «Дніпро-1» (8 грудня); «Кривбас» — «Зоря» (9 грудня); «Ворскла» — «Рух», «Чорноморець» — «Колос» (10 грудня); «Динамо» — «Оболонь», «Металіст 1925» — «Олександрія» (11 грудня). Матч ЛНЗ — «Минай» перенесений.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України дізналася можливих суперників у групі чемпіонату Європи.

Фото ФК «Динамо»

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