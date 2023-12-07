Російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров, який раніше заявив, що російський диктатор володимир путін забризканий кров'ю Ізраїлю, і вона пропалить у ньому смертельні дірки, розповів, у якому разі росію можуть стерти з землі без надій на відновлення.

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«Для Росії військова поразка в Україні — це єдиний шанс хоч якось уціліти. Її „перемога“ (кривава окупація всіх ласих територій, „до польських кордонів“) — це гарантована грандіозна війна з НАТО і повне стирання Росії з землі, без надій на відновлення. Це — абсолютна очевидність. Жодного іншого розвитку подій не існує. Байден, як з'ясувалося, це чудово розуміє, як і будь-яка розсудлива людина. Втім, не збагнути і не побачити цю аксіому — абсолютно неможливо. Це ясно всім, крім божевільного путіна. Звичайно, ганебна і хвора поразка Росії — засмутить істинних русофобів, бо залишить у живих світове зло. Зло буде поранено, принижено, але живе. Так, злу доведеться поклопотатися: утримуватися від розпаду, шкрябати по засіках для виплати репарацій, змінювати режим, перекроюватися, багато кривлятися, прикидаючись „нещасною, але доброю країною“. Але викорчувано воно не буде. Згодом зло знову накопичить сили і знову створить усім проблеми», — написав він.

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