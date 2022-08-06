У сім'ї футболіста збірної України народилася дочка: милі фото новонародженої

Форвард «Дніпра-1» та збірної України Артем Довбик, гол якого допоміг збірній Україні уникнути поразки від Ірландії в Лізі націй, уперше став батьком.

Футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram про народження первістка — дочки, яку щасливі батьки назвали Кірою. Під дописом із милими фото менш ніж за добу залишили понад 500 коментарів, де Артема та його дружину Юлію, які знайомі ще з дитинства, вітають нинішні та колишні одноклубники гравця, їхні дружини, а також партнери по збірній.

Нагадаємо, наприкінці травня повідомлялося, що Артем Довбик узгодив контракт з італійським «Торіно», але поки що з переходом не склалося і футболіст, як і раніше, є гравцем «Дніпра-1», у складі якого став найкращим бомбардиром недограного чемпіонату України та найкращим футболістом вітчизняної прем'єр-ліги за підсумками 2021 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у футболіста збірної України Ігоря Харатіна народився син Марк.

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