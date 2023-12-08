Ворог вдарив ракетами по Павлоградському району Дніпропетровщини: є загиблий і поранені

Під час атаки на Україну в ніч на 8 грудня російські терористи обстріляли Павлоградський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Ракетний удар по Павлоградському району. На жаль, є один загиблий», — розповів він.

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Крім того, за словами Лисака, попередньо виявлено четверо постраждалих.

«Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини — у важкому стані. Вся інформація уточнюється. Деталі — пізніше», — додав голова ОВА.

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Згодом Сергій Лисак повідомив, що під час ракетного удару по Павлоградському району є руйнування — в Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді.

«Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних. Зачепило церкву. Побите й авто», — написав керівник обласної військової адміністрації.

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Зазначимо, що російські війська в ніч з 7 на 8 грудня атакували Україну безпілотниками типу «шахед» із району Приморсько-Ахтарська та зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області РФ. ППО знищені 5 ударних БПЛА противника.

Нагадаємо, вночі окупанти завдали 6 ударів по Харкову. Зафіксовано попадання у Холодногірському та Шевченківському районах міста.

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