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Ворог вночі атакував Україну «шахедами» та ракетами С-300: в Повітряних силах розповіли про збиті цілі

8:14 8 грудня 2023
Нічне полювання за дронами ворога

Другу ніч поспіль окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed».

Дрони запускали з району Приморсько-Ахтарськ (рф) по об'єктах на Дніпропетровщині.

На додачу по мирних містах Харківщини було випущено зенітні керовані ракети С-300 з території Бєлгородської області.

Усього зафіксовано пуски 7 ударних БпЛА «Shahed-136/131» та 6 зенітних керованих ракет С-300.

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Як повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, і засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України вдалося знищити 5 ударних БпЛА противника.

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За повідомленням ЗСІ, у Харкові вночі пролунало кілька гучних вибухів. У регіоні оголосили повітряну тривогу. Мер міста закликав до закінчення тривоги перебуватиме в укриттях і не публікувати кадри з місця можливих прильотів.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав зброю, яка найкраще збиває дрони ворога.

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Фото Генштабу ЗСУ

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