Ворог вночі атакував Україну «шахедами» та ракетами С-300: в Повітряних силах розповіли про збиті цілі
Другу ніч поспіль окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed».
Дрони запускали з району Приморсько-Ахтарськ (рф) по об'єктах на Дніпропетровщині.
На додачу по мирних містах Харківщини було випущено зенітні керовані ракети С-300 з території Бєлгородської області.
Усього зафіксовано пуски 7 ударних БпЛА «Shahed-136/131» та 6 зенітних керованих ракет С-300.
Як повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, і засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України вдалося знищити 5 ударних БпЛА противника.
За повідомленням ЗСІ, у Харкові вночі пролунало кілька гучних вибухів. У регіоні оголосили повітряну тривогу. Мер міста закликав до закінчення тривоги перебуватиме в укриттях і не публікувати кадри з місця можливих прильотів.
Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав зброю, яка найкраще збиває дрони ворога.
Фото Генштабу ЗСУ811