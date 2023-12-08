36.85 / 37.39 39.81 / 40.54
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Російські терористи вночі атакували мирний Харків: в ДСНС показали наслідки удару

9:25 8 грудня 2023
Пожежа в багатоповерхівці

Близько третьої години ночі в п'ятницю, 8 грудня, російські війська завдали масованого удару по Харкову.

Цього разу ворог випустив по місту ракети С-300.

Внаслідок обстрілів одна людина поранена, пошкоджені житлові будівлі та 26 приватних автомобілів, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«Також виникла пожежа у одному із гаражів. Загорання ліквідовано», — йдеться в повідомленні.

Всього ворожі війська завдали по Харкову 6 ударів. Зафіксовано влучання у Холодногірському та Шевченківському районах міста.

РЕКЛАМА

Внаслідок обстрілу поранення отримала 36-річна жінка. Медичну допомогу їй надано на місці. Ще одного пораненого — 25-річного чоловіка з вибуховими травмами госпіталізовано до лікарні. Його стан здоров'я задовільний.

Крім того, під ранок 8 грудня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про запуск крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У Києві та Київській області було чути вибухи. Повідомляється про роботу систем ППО.

Фото ДСНС

919

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Євген Кот і Наталія Татарінцева

«Лише спілкуємося і кохаємося»: відомий танцівник розкрив особисте життя

Зимова прогулянка

Козерогам — вдалий збіг обставин, а Терезам — романтичні зустрічі: що обіцяють Анжела Перл, зорі і Наталка Діденко на 8 грудня

Печиво

«Бабусине» печиво від Лізи Глинської: готується легко, швидко та з простих інгридієтів

Мороз

Готуйтеся приймати подарунки: наприкінці грудня сюрприз чекає на три знаки зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту