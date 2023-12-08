Російські терористи вночі атакували мирний Харків: в ДСНС показали наслідки удару

Близько третьої години ночі в п'ятницю, 8 грудня, російські війська завдали масованого удару по Харкову.

Цього разу ворог випустив по місту ракети С-300.

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Внаслідок обстрілів одна людина поранена, пошкоджені житлові будівлі та 26 приватних автомобілів, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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«Також виникла пожежа у одному із гаражів. Загорання ліквідовано», — йдеться в повідомленні.

Всього ворожі війська завдали по Харкову 6 ударів. Зафіксовано влучання у Холодногірському та Шевченківському районах міста.

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Внаслідок обстрілу поранення отримала 36-річна жінка. Медичну допомогу їй надано на місці. Ще одного пораненого — 25-річного чоловіка з вибуховими травмами госпіталізовано до лікарні. Його стан здоров'я задовільний.

Крім того, під ранок 8 грудня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про запуск крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У Києві та Київській області було чути вибухи. Повідомляється про роботу систем ППО.

Фото ДСНС

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