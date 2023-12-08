Несподівано: стало відомо, скільки українців не готові відмовитись від новорічного шопінгу

Вже другий рік триває повномасштабне вторгнення росії в Україну і вдруге період різдвяно-новорічного шопінгу відбуватиметься під час війни. Попри це більша частина українців не планує відмовлятися від святкових покупок, але цей показник дещо менший, як порівняти з минулим роком. Про це свідчать результати опитування компанії Deloitte.

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Цього року українці не зволікатимуть з підготовкою до свят. Більшість опитаних (64%) мають наміри розпочати шопінг у період з 1 до 24 грудня. Для порівняння — минулого року українці переважно відкладали покупки на другу половину грудня. Щодо бюджету, то для 56% українців він становитиме від 1000 до 5000 гривень. У 2022 році таку ж суму були готові витратити 49% респондентів.

49% українців витратять більше коштів на святкування Нового року, порівнюючи з Різдвом. Найбільше коштів на святкування Нового року планують витратити респонденти у східних областях України, в той час як на святкування Різдва — в західних областях.

Найпопулярнішими категоріями товарів усе ще залишаються продукти харчування, одяг та взуття, предмети домашнього вжитку та алкогольні напої.

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