«Після одужання знову повернувся на військову службу»: на Вінниччині попрощалися з 36-річним захисником

На Вінниччині в останню дорогу провели захисника Миколу Пасічнюка. Йому назавжди 36 років. Разом з коханою дружиною Юлею вони виховували двох діточок — донечку та синочка. Своїх діток воїн безмежно любив, заради них був готовий на все, повідомляє місцева громада.

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Багато років чоловік пропрацював на цукровому заводі, а перед повномасштабним вторгненням рф в Україну працював на одному з молокопідприємств. Микола був господарем, майстром на всі руки, облаштовував дім, захоплювався риболовлею.

У перші дні повномасштабного вторгнення росії Микола Пасічнюк був мобілізований до лав Збройних Сил України. Він міг би займатися мирними справами та вчинив, як справжній чоловік: став на захист своєї сім’ї, громади, держави. Разом з побратимами боровся з нещадним ворогом, заради мирних ранків та майбутнього для своїх дітей, усіх нас.

Служив старший солдат Микола Пасічнюк командиром 1-го стрілецького відділення однієї з військових частин. З 15 травня 2022 року брав участь у заходах, необхідних для оборони України. Боронив у складі своєї роти Авдіївку, Красногорівку, інші населені пункти Донеччини. У серпні минулого року отримав осколкове поранення. Після одужання знову повернувся на військову службу.

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27 листопада 2023 року під час бойового зіткнення біля населеного пункту Терни Лиманського району Донецької області Микола Пасічнюк загинув. Десять днів тому йому виповнилося 36 років. Клята війна забрала у дітей турботливого батька, у дружини — коханого чоловіка, у батьків — люблячого сина, у друзів — надійного товариша, вірного побратима.

Поховали захисника України з усіма військовими почестями на сільському кладовищі. Дружині загиблого героя Юлії вручили прапор України.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що після поранення на фронті помер актор Василь Кухарський, який іграв головну роль у фільмі «Максим Оса: золото Песиголовця».

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