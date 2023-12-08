«Це врятовані життя та здоров'я людей»: Favbet Foundation передав армії понад 250 авто

З початку повномасштабної війни Збройні Сили України та інші Сили оборони отримали вже 251 автомобіль за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

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Про це повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на повідомлення фонду.

Переважна більшість переданих військових автомобілів — пікапи та позашляховики підвищеної прохідності.

Днями фонд передав бійцям ЗСУ позашляховик Ford Ranger. Автомобіль допомагає українським захисникам виконувати бойові завдання на ключових ділянках фронту на південному напрямку.

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«Кількість запитів на автомобілі від підрозділів Сил оборони, яким ми намагаємося допомагати системно, зростає з кожним днем. Автомобіль на фронті — витратний матеріал. Кожен додатковий позашляховик — це плюс врятовані життя та здоров'я наших людей», — зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

Нагадаємо, сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння Favbet Foundation становила понад 190 млн грн.

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Зокрема, ударні роти «Армії дронів» отримали від компанії Favbet 53 нових позашляховика Peugeot Landtrek.

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, у тому числі ударного.

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Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований у 2020 році. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

Раніше повідомлялося також, що з Хорватії за підтримки Favbet Foundation було доставлено гуманітарний вантаж.

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