36.83 / 37.47 39.15 / 39.96
Київ: +15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

З Хорватії за підтримки Favbet Foundation доставлено гумвантаж: що привезли

15:17 13 жовтня 2023
З Хорватії за підтримки Favbet Foundation доставлено гумвантаж: що привезли

Спільними зусиллями команд об'єднання Dobro Dobrim та благодійного фонду Favbet Foundation, що допомагає ЗСУ, в Україну з Хорватії передано 150 тонн гуманітарної допомоги. Про це йдеться у повідомленні фонду.

Зазначається, що гуманітарний вантаж містить продукти харчування, засоби особистої гігієни, одяг для дорослих та дітей та інші предмети першої необхідності.

Крім того, в одній із фур розмістили 13 000 кг дезінфікуючих засобів для обробки операційних та хірургічних інструментів.

Вони будуть передані кільком медзакладам на території України.

У співпраці Favbet Foundation та об'єднання Dobro Dobrim вже доставили понад 80% гумдопомоги, решта надійде пізніше.

«Всупереч усім проблемам українці не забувають про важливість єднання та підтримки. Favbet Foundation регулярно отримує запити про допомогу та з радістю сприяє ініціативам. Дякую об'єднанню Dobro Dobrim з Хорватії за те, що навіть після майже двох років повномасштабної війни вони так само самовіддано працюють для України та українців», — кажуть у Favbet Foundation.

Це вже друге велике відправлення гумдопомоги з Хорватії за останні місяці. Після теракту на Каховській ГЕС хорватські волонтерські об'єднання Crvena Kalyna, Dobro Dobrim за підтримки Favbet Foundation, привезли понад 11 тонн гумдопомоги біженцям з Херсона.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони отримали вже 230 автомобілів за сприяння Favbet Foundation .

18

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Вдалий день для Терезів та Левів, а Тельцям треба бути обережнішими з грошима: гороскоп на 13 жовтня 2023 року

Кріштіану Роналду

Якщо ще раз в'їде до країни: Кріштіану Роналду засудили до 99 ударів батогом (фото, відео)

Гороскоп

Готуйтеся до неприємностей: середина жовтня — не найвдаліший час для цих знаків зодіаку

салат з картоплею та солоними огірками

Хіт жовтня — салат із картоплею та солоними огірками: смачно так, що не відірватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту