З Хорватії за підтримки Favbet Foundation доставлено гумвантаж: що привезли

Спільними зусиллями команд об'єднання Dobro Dobrim та благодійного фонду Favbet Foundation, що допомагає ЗСУ, в Україну з Хорватії передано 150 тонн гуманітарної допомоги. Про це йдеться у повідомленні фонду.

Зазначається, що гуманітарний вантаж містить продукти харчування, засоби особистої гігієни, одяг для дорослих та дітей та інші предмети першої необхідності.

Крім того, в одній із фур розмістили 13 000 кг дезінфікуючих засобів для обробки операційних та хірургічних інструментів.

Вони будуть передані кільком медзакладам на території України.

У співпраці Favbet Foundation та об'єднання Dobro Dobrim вже доставили понад 80% гумдопомоги, решта надійде пізніше.

«Всупереч усім проблемам українці не забувають про важливість єднання та підтримки. Favbet Foundation регулярно отримує запити про допомогу та з радістю сприяє ініціативам. Дякую об'єднанню Dobro Dobrim з Хорватії за те, що навіть після майже двох років повномасштабної війни вони так само самовіддано працюють для України та українців», — кажуть у Favbet Foundation.

Це вже друге велике відправлення гумдопомоги з Хорватії за останні місяці. Після теракту на Каховській ГЕС хорватські волонтерські об'єднання Crvena Kalyna, Dobro Dobrim за підтримки Favbet Foundation, привезли понад 11 тонн гумдопомоги біженцям з Херсона.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони отримали вже 230 автомобілів за сприяння Favbet Foundation .

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