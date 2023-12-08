Обстріл ворогом Дніпропетровщини: кількість поранених під Павлоградом значно зросла (фото з місця атаки)

Кількість поранених через ракетну атаку Павлоградського району Дніпропетровської області 8 грудня зросла до 8 людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«За уточненою інформацією, у Павлограді через ракетну атаку постраждали 8 людей. Це чоловіки від 32 до 66 років», — написав він.

За словами очільника Дніпропетровщини, двоє з чоловіків будуть оговтуватися вдома, решта — у лікарні.

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«Двоє поранених все ще у важкому стані. Психологічну допомогу надали 13 мешканцям. Окрім Павлограду, Тернівки та Юр’ївської громади руйнування є у Межиріцькій громаді», — зазначив Лисак.

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Загалом, за даними голови ОВА, пошкоджені понад 20 житлових будинків та 9 господарських споруд, а ще гімназія.

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Зачепило й лінії електропередач.

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Нагадаємо, вранці 8 грудня, після атаки дронами та ракетами по Харкову напередодні ввечері, російські війська обстріляли Україну ракетами з літаків стратегічної авіації, використавши 7 бортів Ту-95. Окупанти запустили 19 ракет, 14 з яких було збито. При цьому під час удару в Павлоградському районі Дніпропетровської області було пошкоджено підприємство, зачепило і церкву. Спочатку повідомлялося, що одна людина загинула, ще четверо поранено.

Фото https://t.me/dnipropetrovskaODA/

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