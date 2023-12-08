МОК офіційно допустив росіян та білорусів до Олімпійських ігор у Парижі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який раніше повернув атлетів з країн-агресорів до міжнародних стартів, прийняв рішення допустити спортсменів росії та білорусі, котрі пройдуть кваліфікацію у своїх видах спорту, до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі (26 липня — 11 серпня). повідомляє офіційний сайт організації.

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Згідно з заявою МОК, вони зможуть взяти участь у змаганнях як індивідуальні атлети та в нейтральному статусі — без прапора та гімну. До командних видів спорту російських та білоруських спортсменів допущено не буде.

При цьому заборона на участь в Олімпіаді також поширюється на атлетів, які активно підтримують бойові дії, а також пов'язані з військовими структурами чи органами національної безпеки.

На офіційному сайті МОК йдеться, що на тепер на Ігри кваліфікувалися 11 «нейтральних» спортсменів (вісім з російським паспортом та троє з білоруським).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знамениту фігуристку, яка підтримує росію, позбавили громадянства Литви.

Фото Olympics.com

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