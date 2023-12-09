Українські пенсіонери зможуть пройти обов'язкову ідентифікацію по відеозв'язку: як це зробити

Пенсіонери мають періодично проходити ідентифікацію, аби продовжувати отримувати виплати. Кілька років тому через карантин, пов`язаний з пандемією коронавірусу, її не проводили, а з літа цього року, коли карантин був офіційно скасований, поновили.

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Як повідомляють у Пенсійному фонді України, напередодні набула чинності постанова «Про затвердження Порядку встановлення територіальним органом Пенсійного фонду України особи одержувача пенсії, щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв'язку».

«Порядком передбачено, що заяву на проходження фізичної ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом заповнення відповідного електронного бланка або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри. Ідентифікація особи одержувача у режимі відеоконференцзв’язку буде проведена в час та спосіб, узгоджені із одержувачем виплат», — зазначають в ПФУ.

Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання відповідної заяви. Відеоконференцзв'язок може бути проведений через одну із програмних платформ, яку обере заявник: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom.

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Нагадаємо, що отримувачі виплат можуть пройти дистанційну ідентифікацію й другими шляхами. Зокрема, ті, хто наразі перебуває за кордоном, мають змогу зробити це на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис», або звернувшися до закордонної дипломатичної установи України для отримання посвідчення, що фізична особа є живою.

Фото Pixabay

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