Проблема з метро у Києві: як відреагує ринок нерухомості

Ситуація з закриттям шести станцій метро у Києві вплине на ринок нерухомості. Передусім, попит впаде на оренду квартир у Голосіївському районі столиці. Проте зниження цін не буде ані суттєвим, ані довгостроковим, пише Інформатор.

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Річ у тому, що Голосіївський район є одним з найбільш густонаселених у столиці. Зупинка лінії метрополітену, що веде до району, призведе до збільшення заторів на південному заході міста. Про це йдеться в аналітичному звіті порталу нерухомості ЛУН.

«У короткостроковій перспективі ті, хто наразі шукають квартиру в оренду, менше братимуть до уваги цей район. Падіння попиту може призвести до зниження цін на оренду, проте навряд чи суттєво і надовго», — вважає Chief brand and Business officer ЛУН Денис Суділковський.

Втім, експерт переконує, що вплив на попит і ціни оренди буде короткостроковим. На довгу дистанцію пів року ремонтних робіт вплинуть несуттєво, а після відновлення роботи підземки на ціни чекає відновлення.

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Як писали «ФАКТИ», від полудня 8 грудня рух поїздів між станціями метро «Либідська» та «Деміївська» повністю зупинився. Йдеться про терміновий ремонт на перегінному тунелі між станціями. Рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. Самі ж станції гілки, «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром» та «Теремки», продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

На засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка збиралася через закриття кількох станцій столичного метрополітену, було ухвалено рішення щодо збільшення пропускної спроможності громадського транспорту. Зазнала змін й організація дорожнього руху на площі Либідській.

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