Закриття станцій метро у Києві: у МВС представили схему руху транспорту Либідською площею

На сьогоднішньому засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка збиралася через закриття кількох станцій столичного метрополітену, було ухвалено рішення щодо збільшення пропускної спроможність громадського транспорту. Зазнала змін й організація дорожнього руху на площі Либідській.

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«У зв’язку з ремонтом тунелю станцій метро на ділянці „Деміївська“ — „Теремки“ та зі збільшенням навантаження на наземний громадський транспорт, тимчасово змінисться організація дорожнього руху на Либідській площі міста Києва», — повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, рух розворотними кільцями на площі Либідській буде дозволено лише транспортним засобам, які здійснюють перевезення пасажирів за встановленими маршрутами.

Для всіх інших транспортних засобів розворот організовано за маршрутом: вулиця Велика Васильківська — вулиця Ковпака — вулиця Антоновича.

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Для здійснення контролю та регулювання дорожнього руху на кінцевих зупинках громадського транспорту будуть залучені додаткові екіпажі патрульної поліції.

Надалі будуть встановлені дорожні знаки, які дозволятимуть рух розворотними кільцями лише для громадського транспорту.

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Фото поліції

Для зручності пасажирів додатково пропонується облаштувати зупинку громадського транспорту по вулиці Антоновича, 176 (поряд з ТРЦ «Ocean Plaza»).

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Містян просять враховувати ці зміни під час планування своїх маршрутів.

Нагадаємо, що напередодні на півроку зупинили рух потягів метро на ділянці між станціями «Теремки» — «Деміївська» — тонелі заливаються водою.

Втім, це не єдина ділянка, яка знаходиться в аварійному стані.

Тим часом прокуратура розпочатла досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Фото зі сторінки «Київпастранса»

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