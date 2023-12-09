Мало не здасться: Рада схвалила покарання для порушників комендантської години

Верховна Рада України планує запровадити штрафи за порушення громадянами комендантської години, а підприємствами — спеціального режиму роботи під час воєнного стану. Ухвалення відповідного законопроєкту № 10195 за основу підтримали 233 народних депутати на пленарному засіданні в суботу. Про це повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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Так, згідно з документом, порушення комендантської години зможе спричиняти накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто від 8500 до 17000 грн. При цьому повторне правопорушення протягом року передбачає штраф у розмірі 1000−2000 НМДГ, тобто від 17000 грн до 34000 грн.

За порушення суб'єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану парламентарі пропонують запровадити штраф на керівника суб'єкта господарювання, фізичну особу-підприємця (ФОП) у розмірі від 3000 до 6000 НМДГ (51000−1020). За повторне — 10 000−20 000 НМДГ (від 170 тисяч гривень до 340 тисяч гривень).

Як писали «ФАКТИ», раніше в Києві визначилися, чи скасовуватимуть комендантську годину в новорічну ніч. Також стало відомо, що в Києві ввели нові перепустки на авто для їзди в комендантську годину.

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