Хейні — Прогрейс: кривдник Ломаченка поклав суперника на ринг і став чемпіоном світу у новій вазі (відео)

У ніч на неділю, 10 грудня, на арені Chase Center у Сан-Франциско (США), у бою за титул чемпіона світу за версією WBC у суперлегкій вазі (до 63,5 кг) зійшлися володар поясів американець Ріджис Прогрейс (29 перемог, 24 з них — нокаутом, 2 поразки) та його непереможний співвітчизник, екс"абсолют" дивізіоном нижче Девін Хейні (31 перемога, 15 з них — нокаутом), який здолав у травні за очками українця Василя Ломаченка.

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Не зважаючи на дебют у новій ваговій категорії, 25-річний Хейні впевнено провів поєдинок, у 3-му раунді відправив 34-річного опонента у нокдаун і в підсумку переміг Прогрейса одноголосним рішенням суддів (120:107, 120:107, 120:107) ставши чемпіоном світу з боксу у новій вазі.

Щоб переконатися в тому, наскільки незаперечною була перевага Хейні, достатньо поглянути на підсумкову статистику. За весь поєдинок Прогрейс завдав лише 36 точних ударів (проти 129 у суперника!), що є найнижчим показником за 12-раундовий титульний бій, відколи CompuBox почав вести облік.

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Нагадаємо, що раніше Девін Хейні пообіцяв звільнити свої пояси у легкій вазі після бою з Прогрейсом.

Девін Хейні

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Девін Хейні був заарештований поліцією, в його авто знайшли зброю.

Фото Twitter Matchroom Boxing

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