Абсолютного чемпіона світу з боксу заарештовано поліцією: що знайшли в його авто (відео)

Непереможного американського боксера Девіна Хейні (30 перемог, 15 з них — нокаутом), який захистив у бою з Василем Ломаченком титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, заарештували в Голлівуді (США). В авто 24-річного боксера знайшли зброю, повідомляє TMZ.

Девін відпочивав в одному з ресторанів Лос-Анджелеса, залишивши його близько опівночі. Через кілька хвилин його зупинила поліція через небезпечну зміну смуги руху та невикористання сигналу повороту. При цьому за кермом був не Хейні, а інша людина.

Девіна та його охорону попросили вийти з автомобіля, в якому під час обшуку під сидінням водія знайшли напівавтоматичний пістолет.

Оскільки ніхто не визнав себе власником вогнепальної зброї, а машину було зареєстровано на Хейні, він був заарештований і звинувачений у зберіганні зброї.

Втім, вранці Девіна відпустили після внесення застави у розмірі 35 тисяч доларів. Судове слухання у цій справі відбудеться 3 серпня.

«Це непорозуміння буде вирішено, коли Девін піде до суду, — сказав ESPN батько, тренер та менеджер боксера Білл Хейні. — Він перебував у машині зі своєю озброєною ліцензованою охороною, і я впевнений, що все буде залагоджено».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний боксер-нокаутер потрапив за ґрати за 11 днів до чемпіонського бою.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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